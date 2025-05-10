Nhà hàng có sao Michelin bán món sữa chua làm từ… kiến

Nhà hàng nổi tiếng Alchemist (Đan Mạch) hiện đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng 50 nhà hàng tốt nhất thế giới, vốn được ví như ''phòng thí nghiệm khoa học về ẩm thực''. Tại đây, các đầu bếp và nhà khoa học không ngừng tìm cách biến những thí nghiệm táo bạo thành món ăn đỉnh cao.

Câu chuyện khởi nguồn khi một đầu bếp nhận ra sữa bị đông lại sau khi để chung với một con kiến trong tủ lạnh. Phát hiện tình cờ ấy đã mở ra chuỗi nghiên cứu của nhóm chuyên gia từ Đại học Copenhagen và công ty thực phẩm công nghệ Summ Ingredients.

Theo các chuyên gia, quá trình lên men sữa thành phô mai hay sữa chua đã xuất hiện từ hơn 9.000 năm trước, nhưng sữa chua công nghiệp hiện nay chỉ còn lại 2 loại vi khuẩn lên men, khiến hương vị đơn giản và kém đa dạng hơn.

Nhóm nghiên cứu muốn khôi phục sự phức tạp tự nhiên này, lấy cảm hứng từ một tập tục cổ ở Bulgaria - nơi người dân từng dùng kiến rừng đỏ để kích hoạt quá trình lên men sữa.

Các nhà khoa học đã tái hiện phương pháp cổ truyền này, vắt sữa bò, làm ấm, cho 4 con kiến sống vào lọ, phủ vải và chôn xuống tổ kiến. Chỉ sau một đêm, sữa bắt đầu sánh đặc và có vị chua nhẹ - dấu hiệu của sữa chua giai đoạn đầu.

Nhà hàng Alchemist sau đó đã đưa kết quả nghiên cứu vào thực đơn, tạo nên 3 món độc đáo gồm Kem ''ant-wich'' làm từ sữa chua lên men với kiến sống, kẹp giữa 2 bánh quy hình con kiến, Mascarpone sữa dê dùng kiến khô để lên men, cho vị đậm như phô mai Pecorino và Cocktail sữa được làm đặc nhờ enzyme từ kiến, cho vị chua thanh

Một đại diện của nhà hàng cho biết món kem ''ant-wich'' thậm chí được phục vụ suốt gần một năm và ''rất được thực khách yêu thích''.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo không nên tự làm sữa chua bằng kiến tại nhà, vì loài kiến rừng đỏ có thể mang ký sinh trùng gây hại cho người. Thí nghiệm chỉ được tiến hành trong điều kiện phòng lab kiểm soát nghiêm ngặt, với bước lọc để loại bỏ ký sinh trùng nhưng vẫn giữ lại vi khuẩn có lợi.

Ngoài ra, kiến rừng đỏ hiện nằm trong danh sách loài gần bị đe dọa, nên việc thu hoạch tự nhiên không khả thi. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu hướng tới việc tách chiết vi khuẩn có lợi từ kiến để ứng dụng trong công nghệ thực phẩm tương lai.

Giáo sư Changqi Liu (Đại học San Diego State) nhận xét: ''Nghiên cứu này cho thấy côn trùng không chỉ là nguồn dinh dưỡng mới mà còn có thể giúp con người đổi mới cách tạo ra thực phẩm. Đó là cầu nối giữa truyền thống và khoa học".

Trong tương lai, những món như sữa chua kiến sẽ không còn chỉ là thí nghiệm mà trở thành biểu tượng cho sự sáng tạo không giới hạn trong ẩm thực hiện đại.