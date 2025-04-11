Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ qua đời

Theo thông tin được biết, Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn, Nguyên Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II, sau là Cao đẳng Sân khấu, Điện ảnh TP.HCM (và nay là Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh TP.HCM) đã qua đời ở tuổi 80 vào rạng sáng 4-11.

Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn (1946-2025). Ảnh: FBNV

Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn sinh năm 1946 tại Hà Nội là con trai thứ của NSND Ái Liên, một đào nương cải lương nổi tiếng đất Bắc và doanh nhân Hà Quang Định.

Lớn lên từ rạp hát của gia đình, từ lúc 8 tuổi ông đã mê điệu cải lương ngọt ngào. Đêm nào cậu cũng nghêu ngao hát theo các cô chú đang biểu diễn trên sân khấu.