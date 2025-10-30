Nhà đầu tư phía Bắc 'đổ xô' vào Nam mua bất động sản

Theo VARS, dù nguồn cung mới gia tăng, giá nhà đất tại Hà Nội vẫn liên tục lập đỉnh trong suốt thời gian qua. Dữ liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng 22.000 căn hộ mở bán mới, tương đương 64% tổng nguồn cung của năm 2024 và là mức cao nhất cùng kỳ giai đoạn 2019 - 2025. Trong đó, căn hộ chung cư tiếp tục nắm vai trò chủ đạo, chiếm tới 76% tổng nguồn cung mới.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, thị trường bất động sản đang chứng kiến một làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư mạnh mẽ từ khu vực phía Bắc vào các thị trường trọng điểm phía Nam, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, giá bán không hề hạ nhiệt, thậm chí “nóng” hơn khi các dự án mở bán mới có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 ngày càng phổ biến. Chỉ số giá chung cư hiện tại so với quý I/2019 đã tăng hơn 96% và gấp 1,7 lần mức tăng của TPHCM cũ cùng giai đoạn.

Giá nhà “neo” cao khiến biên độ tăng giá thu hẹp, giảm sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư. Đồng thời, giá trị vốn cũng vượt xa khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư, khiến dòng tiền bắt đầu dịch chuyển ra khỏi Hà Nội để tìm kiếm cơ hội mới tại các thị trường có mức giá hợp lý và dư địa tăng trưởng cao hơn.

Đáng chú ý, báo cáo của VARS chỉ ra, ngoài tập trung tại các tỉnh vùng ven Hà Nội có hạ tầng kết nối hoàn thiện, dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ vào khu vực miền Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land kiêm Phó tổng Thư ký VARS cho biết, thống kê sơ bộ từ một số chủ đầu tư cho thấy, khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 20% tổng giao dịch tại phía Nam trong nửa đầu năm nay, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đến cuối quý III/2025, tỷ lệ này đã đạt 30%, gần bằng giai đoạn sôi động 2016 - 2020.