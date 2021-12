Nhà đầu tư hướng đến căn hộ từ 36 triệu đồng một m2 ở TP Thủ Đức

Your browser does not support the audio element.

Giới chuyên gia dự báo mặt bằng giá bất động sản TP Thủ Đức sẽ thay đổi vào đầu năm 2022 sau biến động giá đất Thủ Thiêm cùng các thông tin hạ tầng, quy hoạch. Nhiều người mua ở và nhà đầu tư mạnh dạn "xuống tiền" khi có niềm tin vào sự hồi phục thị trường. Đây là lúc nhận diện thời cơ, tính toán dòng tiền để tìm sản phẩm tiềm năng còn đang ở trong tầm giá hợp lý cùng các chính sách hỗ trợ tài chính.

Nhu cầu căn hộ sát giá trị thực

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá nhà ở sơ cấp sẽ khó giảm, các chủ đầu tư đa phần áp dụng các chính sách giãn tiến độ thanh toán để kích cầu thay vì đưa ra giá bán thấp.