Nhà đầu tư chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu T0

Thông tin được TS Tạ Thanh Bình, Thành viên Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), chia sẻ tại Hội nghị "Khung pháp lý và giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (tên viết tắt là ITPC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức sáng 14-8.

Theo bà Bình, sau khi hệ thống KRX đưa vào vận hành, trung tâm sẽ đưa vào một số sản phẩm giao dịch mới tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia như để giao dịch xuyên trưa hoặc kéo dài thời gian buổi sáng và buổi chiều; bán chứng khoán đang trên đường về - bán cổ phiếu ngay sau khi vừa khớp lệnh mua; giao dịch trong ngày (T0)…