Nhà đất thổ cư Hà Nội giao dịch trầm lắng nhưng giá vẫn neo cao

Giao dịch nhà đất thổ cư trầm lắng

Số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, trong quý I và đầu quý II năm nay, lượng giao dịch thành công tại Hà Nội giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khu vực vốn là điểm nóng như Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì nay ghi nhận mức giao dịch gần như bằng 0.

Tình trạng này không phải là hiện tượng cục bộ mà diễn ra trên diện rộng. Ngay cả các quận nội thành vốn luôn được xem là điểm nóng về giá giao dịch như Cầu Giấy, Thanh Xuân hay Nam Từ Liêm cũng rơi vào cảnh ảm đạm. Các sàn giao dịch phải thu hẹp quy mô, môi giới thất nghiệp hàng loạt, nhiều chủ nhà rao bán suốt 6 - 8 tháng không có người hỏi mua.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong quý I/2025, Hà Nội ghi nhận khoảng 18.300 giao dịch bất động sản, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của phân khúc đất thổ cư, đặc biệt tại các khu vực nội thành.