Nhà đất tăng giá, nhưng rủi ro thiếu bền vững lộ diện

Phân khúc căn hộ tại TP.HCM và các địa phương vùng ven đang chứng kiến xu hướng tăng giá trên diện rộng, chủ yếu đến từ nhóm dự án tái khởi động hoặc mở bán mới, với mức định giá cao hơn trước.

Đơn cử, Dự án Phú Đông Sky One được giới thiệu ra thị trường với giá khởi điểm khoảng 40 triệu đồng/m2, tăng 4-5 triệu đồng/m2 so với kỳ vọng ban đầu. Theo đơn vị phân phối, việc điều chỉnh giá xuất phát từ chi phí tiền sử dụng đất tăng cao sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tại cùng khu vực, Dự án The Felix do C-Holdings phát triển được chào bán với mức giá 40-45 triệu đồng/m2, cao hơn đáng kể so với mức giá dự kiến 35-40 triệu đồng/m2 trước đó.

CapitaLand Development cũng vừa mở bán phân khu Orchard Grand thuộc Dự án Sycamore với giá gần 60 triệu đồng/m2, nhỉnh hơn mức trung bình khoảng 55 triệu đồng/m2 hồi đầu năm.