Nhà dân ở Lâm Đồng đổ sập sau tiếng nổ, nhiều xác pháo được tìm thấy

Xuân Ngọc| 31/08/2025 16:06

Căn nhà cấp 4 của người dân ở xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) đổ sập, hư hỏng sau tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng tìm thấy một lượng lớn xác pháo tự chế bên trong.

Nhà ở Lâm Đồng đổ sập sau tiếng nổ - 1.jpg
Hiện trường căn nhà cấp 4 ở Lâm Đồng sau tiếng nổ. Ảnh: N.X

Ngày 31/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra nguyên nhân khiến căn nhà cấp 4 ở xã Gia Hiệp đổ sập, hư hỏng.

Tối qua (30/8), nhiều người nghe tiếng nổ lớn vang lên bên trong căn nhà cấp 4 do ông N.H.T đang thuê ở thôn Phú Hiệp 3, xã Gia Hiệp. Những người sống xung quanh chạy đến kiểm tra thì thấy tường, vách và trần nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng. May mắn không có thương vong về người.

Nhà ở Lâm Đồng đổ sập sau tiếng nổ - 2.jpg
Cửa cùng nhiều đồ đạc bên trong căn nhà hư hỏng. Ảnh: N.X
Nhà ở Lâm Đồng đổ sập sau tiếng nổ - 2.jpg
Đồ đạc bên trong nhà hư hỏng sau vụ sập. Ảnh: N.X

Chính quyền địa phương nhận tin báo liền tổ chức lực lượng đến hiện trường ghi nhận sự việc. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận bên trong có một lượng lớn xác pháo tự chế, phần lớn đã bị đốt cháy đen.

