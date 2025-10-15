Nhà đài họp báo xin lỗi vụ MC 28 tuổi tự tử

Sau hơn một năm kể từ khi phát thanh viên thời tiết Oh Yoanna qua đời trong nghi vấn bị bắt nạt nơi làm việc, MBC đã tổ chức họp báo xin lỗi khán giả và gia đình nạn nhân.

Sáng 15/10, Chủ tịch MBC An Hyung Jun cùng thân nhân cố Oh Yoanna có mặt tại trụ sở MBC ở quận Mapo, Seoul để công bố thỏa thuận liên quan đến vụ việc.

Sau nghi thức mặc niệm dành cho người đã khuất, hai bên tiến hành ký kết thỏa thuận hòa giải, trước khi ông An trao giấy chứng nhận “Nhân viên danh dự” cho mẹ của cố phát thanh viên - bà Jang Yeon Mi. Không kìm được xúc động, bà bật khóc ngay trên bục lễ, còn Chủ tịch An bước tới an ủi.