Nhà cấp 4 gác lửng đúc giả là gì? Ưu nhược điểm ra sao?

Cách này cũng làm bước gác xà lên tường giống phương pháp trên. Tuy nhiên, đến bước lót sàn, người ta sử dụng tấm xi măng siêu nhẹ thay cho lớp tôn, trải lưới thép tiếp đến lót lớp hồ mỏng 3cm rồi sau đó lát gạch trực tiếp mà không cần đổ bê tông.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: Vật liệu xây dựng đa dạng, dễ thi công, tiết kiệm thời gian thi công từ đó giảm chi phí nhân công hơn

So với thi công bê tông cốt thép thông thường, phương pháp thi công tấm xi-măng siêu nhẹ tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí móng và khung nhà. Ngày càng nhiều công trình dân dụng ứng dụng tấm xi-măng siêu nhẹ hơn là công thức đổ giả truyền thống. Phương pháp này tiết kiệm chi phí xây dựng hơn so với loại truyền thống từ 30% đến 50%. Trọng lượng nhẹ giảm áp lực cho phần móng nhà, tối ưu hóa kết cấu sàn, từ đó tiết kiệm giá xây dựng nhà đúc giả, mà vẫn có thể tạo ra công trình bền vững tương đương với nhà xây truyền thống. Tuổi thọ sàn tương đương so với nhà đúc truyền thống vì tấm xi-măng siêu nhẹ đã được xử lý chống mối mọt, chịu nhiệt, chống thấm, chống cháy. Khả năng chịu lực tốt, tính đàn hồi cao.

Loại sàn này có trọng lượng nhẹ, đảm bảo áp lực kết cấu móng cho ngôi nhà. Giúp tối ưu hóa không gian sử dụng được nhiều hơn, rộng hơn. Có sự linh hoạt, đa dạng cho các mẫu nhà theo yêu cầu của khách hàng. Như vậy, sàn đúc giả có chất lượng bằng 8/10 sàn thật.

Nhược điểm: Không dễ tháo ráp sau khi đã lắp đặt. Một số nối có thể bị nứt nếu không được xử lý đúng cách. Khả năng chịu lực theo phương ngang yếu, phải bố trí nhiều vách ngang hoặc phải bố trí hệ thống cột phụ bằng thép, không linh hoạt với thiết kế kiến trúc với nhiều góc cạnh.

Một số mẫu nhà cấp 4 gác lửng đúc giả phổ biến nhất

Mẫu nhà cấp 4 có gác lửng 1 phòng ngủ đẹp