Nhà bê tông thô mộc kết nối gia đình 3 thế hệ

Toạ lạc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - nơi hai mùa mưa nắng rõ rệt, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư của ba thế hệ mà còn là nỗ lực hài hoà với khí hậu nhiệt đới, tôn trọng bối cảnh địa phương. Khu đất mang đậm dáng dấp thôn quê, một mặt giáp đường nội bộ, hai bên là nhà dân, phía sau mở ra rừng dừa cổ thụ, ao hồ, kênh rạch đan xen. Đây vừa là cơ hội để tận dụng vẻ đẹp cảnh quan, vừa đặt ra bài toán dung hòa giữa hiện đại và bản sắc bản địa.
Công trình được hình thành từ hai khối nhà liền kề, hệ sân trong, hành lang và những khoảng hiên liên tục, tạo nên trải nghiệm sống nơi kiến trúc, ánh sáng và thiên nhiên hòa quyện, nơi từng thành viên trong gia đình có thể gặp gỡ, chia sẻ mà không đánh mất thế giới riêng của mình.
Từ ý tưởng kiến tạo một không gian sống giàu cảm xúc, nhóm thiết kế lựa chọn giải pháp phân chia ngôi nhà thành hai khối liền kề, mỗi khối đại diện cho một phần đời sống của từng thế hệ. Sự phân tách này đảm bảo tính riêng tư, tạo điều kiện cho từng thành viên có không gian nghỉ ngơi, làm việc, sinh hoạt độc lập. Những điều khiến ngôi nhà trở nên đặc biệt chính là cách hai khối nhà được kết nối: hành lang, thuỷ tạ, khoảng sân chung trở thành trái tim của ngôi nhà. Đây chính là nơi ánh sáng, gió trời và cảm xúc giao thoa, nơi những bữa cơm sum họp hay những cuộc trò chuyện ngẫu hứng có thể diễn ra tự nhiên, hiện thực hoá triết lý sống “riêng tư để tôn trọng, kết nối để yêu thương”.
Bê tông mộc được chọn làm chất liệu chủ đạo, giữ lại vẻ đẹp nguyên bản nhưng được xử lý tinh tế để bề mặt trở thành một “thước phim” ghi dấu khoảnh khắc. Ánh sáng tự nhiên trượt dài trên những mảng tường, vẽ nên những bức tranh chuyển động trong ngày, gợi nhắc về dòng chảy thời gian. Sự kết hợp giữa chất liệu thô mộc, vững chãi của bê tông với sự ấm áp của trần gỗ tạo nên không gian vừa hiện đại, sang trọng vừa gần gũi, giàu cảm xúc.
Hệ thống bảy khoảng sân lớn nhỏ và mái hiên dốc chạy dài góp phần xoá nhoà ranh giới trong - ngoài. Các khoảng trống này không chỉ điều tiết ánh sáng, gió trời mà còn tạo ra trải nghiệm di chuyển liên tục, mở ra tầm nhìn về phía vườn, về rừng dừa phía xa. Một chi tiết tinh tế là cao độ sàn giữ nguyên từ hiên vào trong, tạo cảm giác liền mạch về thị giác và cảm xúc, giúp ngôi nhà trở thành một phần của cảnh quan xung quanh.
Đặc biệt, khoảng sân đón nắng được bao bọc bởi hai bức tường bê tông vững chãi, trở thành một ốc đảo yên bình giữa ngôi nhà. Tại đây, ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, kết hợp với chòi nhỏ và mảng xanh mát, tạo nên điểm nhấn thơ mộng, nơi mọi người có thể đọc sách, uống trà hay đơn giản là hít thở không khí trong lành để tái tạo năng lượng.
Touch House không chỉ là một công trình nhà ở mà còn là một tuyên ngôn về cách sống: tôn trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng sự kết nối, đưa con người trở về gần hơn với thiên nhiên. Bằng kiến trúc bê tông mộc và những khoảng sân chan hòa nắng gió, ngôi nhà đã khéo léo hoá giải bài toán chung của gia đình nhiều thế hệ, đồng thời gợi mở một mô hình sống bền vững cho miền quê sông nước.