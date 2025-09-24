Nhà bê tông thô mộc kết nối gia đình 3 thế hệ

Toạ lạc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - nơi hai mùa mưa nắng rõ rệt, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư của ba thế hệ mà còn là nỗ lực hài hoà với khí hậu nhiệt đới, tôn trọng bối cảnh địa phương. Khu đất mang đậm dáng dấp thôn quê, một mặt giáp đường nội bộ, hai bên là nhà dân, phía sau mở ra rừng dừa cổ thụ, ao hồ, kênh rạch đan xen. Đây vừa là cơ hội để tận dụng vẻ đẹp cảnh quan, vừa đặt ra bài toán dung hòa giữa hiện đại và bản sắc bản địa.

Công trình được hình thành từ hai khối nhà liền kề, hệ sân trong, hành lang và những khoảng hiên liên tục, tạo nên trải nghiệm sống nơi kiến trúc, ánh sáng và thiên nhiên hòa quyện, nơi từng thành viên trong gia đình có thể gặp gỡ, chia sẻ mà không đánh mất thế giới riêng của mình.

Ngôi nhà nổi bật giữa rừng dừa và cảnh quan miệt vườn