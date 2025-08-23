Nhà Bá Kiến hơn 100 năm ở Ninh Bình và bí ẩn cái chết của người chủ thứ 7

Nhà Bá Kiến được xây dựng năm 1904 trên khuôn viên rộng gần 900m². Người khởi dựng là cụ Trần Duy Hanh (thường gọi là Cựu Hanh) – một lái buôn giàu có, nổi tiếng khắp vùng Nam đồng bằng sông Hồng thời bấy giờ.

Ngôi nhà được dựng theo kiểu 3 gian truyền thống, gồm 4 hàng cột với tổng cộng 16 cột gỗ lim. Tường xây bằng gạch nung, liên kết bằng vôi trộn mật mía, bồ hóng cùng một số phụ gia khác, tạo nên độ bền chắc.

Sân lát gạch nung rơm, đến nay hơn 100 năm vẫn không bị rêu mốc hay trơn trượt.

Trước hiên có dải cửa che nắng, chắn mưa, đồng thời giữ được sự kín đáo cho những sinh hoạt bên trong.