Nhà 85m2 có sân vườn lấy ánh sáng

Thúy Hiền| 04/10/2025 08:58

Trên diện tích đất 145m2, công trình 85m2 được cố ý xây dựng để chừa lại các khoảng sân vườn.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, với các tông màu kem, nâu nhạt và xanh lá. Điểm đặc biệt nằm ở khe sáng dọc nhà dài 12 m, giúp không gian sinh hoạt chung và lối đi xuyên suốt, luôn đủ sáng.

fb-img-1758442449617.jpg

Mặt tiền ngôi nhà đơn giản nhưng thu hút với phần mái thú vị, hệ lam tường bao đồng nhất với cổng cùng màu sắc trắng kem nhã nhặn.

fb-img-1758442452105.jpg
fb-img-1758442457471.jpg
fb-img-1758442454795.jpg

Sau tường bao, phía trước được chừa diện tích như một khoảng đệm trước khi bước vào nhà, gia chủ có thể trồng cây xanh và ngắm nhìn bầu trời phía trước.

fb-img-1758442469427.jpg
fb-img-1758442472591.jpg
fb-img-1758442475586.jpg

Lối đi thứ hai vào nhà là từ phần gara phía sau. Với cách này, ngôi nhà kín đáo nhưng cũng dễ dàng tiếp cận, thuận lợi cho di chuyển của gia chủ.

fb-img-1758442522727.jpg

Bên trong, bắt đầu từ phòng khách và một dãy các phòng ngủ và nhà vệ sinh được bố trí song song qua một hành lang dài. Phần mái nhà được xẻ 12m để lấy sáng cho toàn bộ các phòng.

fb-img-1758442535450.jpg
fb-img-1758442517326.jpg
fb-img-1758442495203.jpg
fb-img-1758442504319.jpg

Bếp được đặt ở cuối nhà thay vì tổ chức cùng phòng khách, tạo điều kiện cho việc thông khí và lấy sáng.

fb-img-1758442510010.jpg
fb-img-1758442513453.jpg
fb-img-1758442501189.jpg

Phòng ngủ và các khu vệ sinh tương đối đơn giản, chủ yếu tập trung vào ánh sáng và thông khí tự nhiên cho gia chủ thoải mái nghỉ ngơi.

fb-img-1758442539133.jpg
fb-img-1758442527635.jpg
fb-img-1758442532259.jpg
fb-img-1758442542184.jpg
