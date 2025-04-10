Nhà 85m2 có sân vườn lấy ánh sáng

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, với các tông màu kem, nâu nhạt và xanh lá. Điểm đặc biệt nằm ở khe sáng dọc nhà dài 12 m, giúp không gian sinh hoạt chung và lối đi xuyên suốt, luôn đủ sáng.

Mặt tiền ngôi nhà đơn giản nhưng thu hút với phần mái thú vị, hệ lam tường bao đồng nhất với cổng cùng màu sắc trắng kem nhã nhặn.