Nhà 2 tầng đẹp phân chia 4 phòng ngủ với giếng trời xanh mát

Mặt tiền công trình gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên: bê tông hiện đại xen lẫn gạch đỏ mộc mạc, cùng mái chéo và chi tiết cửa gỗ, cửa vòm gợi nhắc dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà truyền thống.

Bên trong, không gian được tổ chức mạch lạc. Phòng khách – bếp – ăn liên thông mở, tạo sự gắn kết trong sinh hoạt thường nhật. Bốn phòng ngủ được bố trí khoa học ở hai tầng, vừa đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên, vừa kết nối hài hòa với các không gian chung.