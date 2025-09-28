Nhà 2 tầng đẹp phân chia 4 phòng ngủ với giếng trời xanh mát

Thúy Hiền| 28/09/2025 06:30

Tọa lạc tại Sơn La, ngôi nhà phố 2 tầng này là một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống trong kiến trúc Việt đương đại.

Mặt tiền công trình gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên: bê tông hiện đại xen lẫn gạch đỏ mộc mạc, cùng mái chéo và chi tiết cửa gỗ, cửa vòm gợi nhắc dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà truyền thống.

fb-img-1758460006716.jpg

Bên trong, không gian được tổ chức mạch lạc. Phòng khách – bếp – ăn liên thông mở, tạo sự gắn kết trong sinh hoạt thường nhật. Bốn phòng ngủ được bố trí khoa học ở hai tầng, vừa đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên, vừa kết nối hài hòa với các không gian chung.

fb-img-1758460011614.jpg
fb-img-1758460017012.jpg
fb-img-1758460024427.jpg
fb-img-1758460014591.jpg
fb-img-1758460019344.jpg
fb-img-1758460022012.jpg

Trái tim của ngôi nhà chính là giếng trời thông tầng. Không chỉ mang ánh sáng và gió tự nhiên vào sâu bên trong, giếng trời còn được bố trí cây xanh, trở thành một “lá phổi nhỏ” cân bằng vi khí hậu và kết nối nhịp sống giữa các tầng. Nhờ đó, ngôi nhà phố không chỉ tiện nghi mà còn an yên, ấm áp, một mái ấm thực sự cho gia đình trẻ giữa lòng phố núi.

fb-img-1758460029718.jpg
fb-img-1758460032241.jpg
fb-img-1758460009182.jpg
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/nha-2-tang-dep-phan-chia-4-phong-ngu-voi-gieng-troi-xanh-mat-post1780181.tpo
