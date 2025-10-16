Nhà 120m2 với giếng trời thích nghi khí hậu khắc nghiệt

Công trình lấy cảm hứng từ nếp nhà miền Trung xưa

Ngôi nhà nằm trên mảnh đất rộng 240m2 với diện tích xây dựng là 120m2. Tuy diện tích khiêm tốn nhưng ngôi nhà vẫn đáp ứng được trọn vẹn, đầy đủ những không gian mà một gia đình cần.

Mong muốn ban đầu của gia chủ là xây dựng một ngôi nhà không cần bề thế mà có thể thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Từ những mong muốn đó, nhóm kiến trúc sư bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế. Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ nếp nhà miền Trung xưa, với mái hiên rộng để che mưa, tránh nắng, kết cấu sàn được gia cố bằng bê tông cốt thép để bền vững trước gió bão.