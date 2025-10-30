Nguyễn Văn Hậu xin bán vàng khắc phục hậu quả

Như đã đưa tin, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong số những người bị truy tố, có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; có 2 bị can khác là H.V.Q (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), N.D.C (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân).

Theo Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can có chức vụ, quyền hạn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc thu hồi đất, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư thực hiện dự án.