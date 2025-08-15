Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô

Cách đây 6 năm, tháng 6/2019, tại buổi họp báo ra mắt mạng xã hội du lịch Hahalolo, Nguyễn Văn Hạ - Tổng giám đốc Hahalolo - cho biết đặt mục tiêu đạt 2 tỷ người dùng cả tại Việt Nam và toàn thế giới đến năm 2024. Đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ (Mỹ).

Tại buổi họp báo trên, MXH Hahalolo được giới thiệu có các chức năng cơ bản cho phép người dùng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến. Người dùng Hahalolo có thể tương tác với nhau thông qua những tính năng đăng bài, bình luận, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc.

Nguyễn Văn Hạ giới thiệu về MXH Hahalolo trong buổi họp báo ra mắt năm 2019. Ảnh: Hải Đăng

Trên mạng xã hội này, người dùng có thể mua các tour du lịch, đặt phòng khách sạn, viết các trải nghiệm của họ về các chuyến du lịch. Ngoài ra, Hahalolo cũng hoạt động như một nền tảng thương mại điện tử khi cung cấp mục mua bán sản phẩm trên trang của mình.