Nguyên tố Lithium mở hy vọng mới cho điều trị bệnh Alzheimer

Một nhóm nghiên cứu của Trường Y Harvard (Mỹ) phát hiện nguyên tố tự nhiên lithium có thể liên quan đến cơ chế bệnh sinh và điều trị Alzheimer - căn bệnh thần kinh thoái hóa đang ảnh hưởng tới hơn 35 triệu người trên thế giới, trong đó có gần 1 triệu người Pháp, với đặc trưng là sự hình thành, tích tụ của hai loại protein trong não - các mảng (amyloid-beta) và đám rối (tau), gây tổn hại tế bào thần kinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature cho thấy, nồng độ lithium trong mô não bệnh nhân Alzheimer giảm đáng kể.
Khi chuột được cho ăn thiếu lithium, các mảng amyloid gia tăng; ngược lại, bổ sung một dạng muối mới là lithium orotate giúp ngăn chặn sự hình thành amyloid, hạn chế biến đổi protein tau, viêm thần kinh và thoái hóa myelin - tức là toàn bộ cơ chế dẫn đến suy giảm nhận thức. Thậm chí, chuột bệnh còn phục hồi được trí nhớ.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo không nên tự ý bổ sung lithium orotate vì liều lượng an toàn ở người cao tuổi chưa được xác định.
Họ cũng nhấn mạnh, Alzheimer là bệnh đa yếu tố, nên lithium nhiều khả năng chỉ là một phần trong phác đồ điều trị kết hợp.
Hiện thế giới có khoảng 150 hợp chất khác đang được thử nghiệm, mở ra hy vọng mới nhưng việc chữa trị bệnh Alzheimer vẫn vô cùng phức tạp./.