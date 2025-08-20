Nguyên tố Lithium mở hy vọng mới cho điều trị bệnh Alzheimer

Khi chuột được cho ăn thiếu lithium, các mảng amyloid gia tăng; ngược lại, bổ sung một dạng muối mới là lithium orotate giúp ngăn chặn sự hình thành amyloid, hạn chế biến đổi protein tau, viêm thần kinh và thoái hóa myelin - tức là toàn bộ cơ chế dẫn đến suy giảm nhận thức. Thậm chí, chuột bệnh còn phục hồi được trí nhớ.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo không nên tự ý bổ sung lithium orotate vì liều lượng an toàn ở người cao tuổi chưa được xác định.