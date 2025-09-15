Nguyễn Thị Yến Nhi, người đẹp Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Sau đó, top 35 người đẹp chính thức tranh tài với màn hô tên. Khép lại màn hô tên của top 35 thí sinh, BTC công bố thí sinh đạt giải thưởng phụ của Miss Grand Vietnam 2025 là Best Introduction (Phần hô tên hay nhất) thuộc về thí sinh Phạm Yến đến từ TP.HCM.

Mở màn chung kết Miss Grand Vietnam 2025 là tiết mục đồng diễn của top 35 thí sinh cùng Hoa hậu Võ Lê Quế Anh.

Ban giám khảo ngồi ghế nóng chương trình gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (phó ban giám khảo), diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, và NTK Thanh Hương Bùi…

Tối 14-9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra với sự tranh tài của 35 người đẹp tại TP.HCM.

Hai giải thưởng Best in swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) lần lượt do Ban giám khảo và khán giả bình chọn thuộc về thí sinh Nguyễn Hồng Ngân và Tống Thị Lan Anh.

Đây cũng là 6 thí sinh đầu tiên có mặt trong top 20.

Tiếp đó, BTC tiếp tục công bố các thí sinh còn lại vào top 20 để thực hiện phần thi bikini.

Các thí sinh trong phần trình diễn bikini

Sau màn trình diễn bikini, top 15 lộ diện và tiếp tục bước vào phần thi dạ hội.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, BTC cuộc thi công bố thí sinh Nguyễn Thị Hồng (SBD 182 – Hải Phòng) nhận giải Trang phục dạ hội đẹp nhất và Giải Người đẹp thời trang. The Grand Trend thuộc về Nguyễn Thị Kiều My (SBD 102 – Tây Ninh); Phan Như Thùy (SBD 678 – Đà Nẵng) đạt giải The Grand Business; Ngô Thái Ngân (SBD 051 - Vĩnh Long) nhận giải Video giới thiệu bản thân hay nhất.