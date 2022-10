Nguyên tắc 3-3-4 khi chăm sóc trẻ sơ sinh, bố mẹ yêu con nhất định nên ghi nhớ

Trẻ sơ sinh là từ để chỉ các bé từ khi chào đời cho tới lúc được 1 tháng tuổi. Đây là giai đoạn các bé cực kỳ non nớt và mỏng manh khi bắt đầu làm quen với sự thay đổi của môi trường bên ngoài bụng mẹ. Do đó, các bà mẹ cần hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ sơ sinh và phải tuân thủ chặt chẽ những lưu ý khi chăm sóc trẻ giai đoạn này để đảm bảo con yêu luôn an toàn và lớn lên trong khỏe mạnh. Nhóm nguyên tắc dưới đây chính là những gợi ý hữu ích dành cho bạn, bao gồm “3 siêng, 3 tránh và 4 phải”.

# Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, bố mẹ cần siêng năng 3 việc

1. Siêng bế con

Khi một đứa trẻ đến với thế giới này từ trong bụng mẹ ấm áp, chúng sẽ thấy rằng mặc dù thế giới này rất rộng rãi nhưng ánh sáng mạnh, nhiều tiếng ồn và nhiệt độ thay đổi không thể đoán trước. Điều này thường sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy bất an và sợ hãi, do đó trẻ rất cần những vòng tay ấm áp cha mẹ.

Trong vòng tay cha mẹ, trẻ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể 37 độ, cảm nhận được nhịp tim đều đặn, cảm nhận được mùi quen thuộc… Cứ như vậy, trẻ sẽ dần dần cảm nhận được thế giới mới một cách nhẹ nhàng mà không bị choáng ngợp, rằng thế giời này không đáng sợ mà còn đáng được yêu thương. Thế nên, đối với trẻ sơ sinh vừa chào đời, phụ huynh càng siêng năng bế con càng tốt bởi có rất nhiều thụ thể trên da của trẻ, và những thụ thể này được xoa dịu khi ôm, có thể khiến trẻ cảm thấy an tâm hơn.

2. Siêng cho con bạn bú mẹ

Để đảm bảo nguồn sữa cho con bú không chỉ đòi hỏi người mẹ phải ăn uống nhiều hơn mà một điều rất quan trọng nữa là phải cho bé bú nhiều hơn. Lý do bởi việc ngậm núm vú và bú của trẻ có tác dụng tốt nhất cho việc kích thích các tia sữa, làm cho sữa mẹ về nhanh hơn và nhiều hơn.

Vì vậy, trong giai đoạn sơ sinh, mẹ lưu ý nên cho trẻ bú ít nhất 10 lần/ngày, bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần trẻ ngủ dậy là bạn có thể cho trẻ ngậm núm vú của mẹ. Khi trẻ làm điều đó sẽ kích thích cơ thể mẹ sản sinh ra prolactin có tác dụng kích thích tiết sữa tốt hơn giúp trẻ có nhiều thức ăn hơn, nhờ đó trẻ ăn nhiều hơn, chóng lớn hơn.

3. Siêng thay tã cho bé