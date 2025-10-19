Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần

Sau khi về hưu, với mong muốn được làm nghề đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, năm 1996, Giáo sư Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước.

Năm 2021, khi đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng của trường, Giáo sư Trần Phương đã nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.