Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

Chiều tối nay (11/10), UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 9 hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 5h30 cùng ngày khiến 5 người trong gia đình tử vong. Căn nhà có diện tích mặt bằng 40m2, quy mô 4 tầng và nhà để ở, không kinh doanh.