Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội

N. Huyền| 11/10/2025 21:04

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ cháy tại phố Kim Hoa, Hà Nội khiến 5 người trong gia đình tử vong là do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 rồi cháy lan lên tầng trên.

Chiều tối nay (11/10), UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 9 hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 5h30 cùng ngày khiến 5 người trong gia đình tử vong. Căn nhà có diện tích mặt bằng 40m2, quy mô 4 tầng và nhà để ở, không kinh doanh. 

Tại hiện trường, ở tầng 1 của ngôi nhà xảy ra cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, biến dạng. Đồng thời, tường và trần của nhà bị bong tróc. Ảnh: Đình Hiếu 

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng thành phố cùng UBND phường kiểm tra, xác định cụ thể.

"Sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 và cháy lan lên tầng trên", văn bản UBND phường thông tin. 

Ngay trong ngày 11/10, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với thân nhân gia đình nạn nhân. Tính tới nay, tổng số kinh phí hỗ trợ gia đình là hơn 260 triệu đồng.

UBND phường cũng cho biết, đã hướng dẫn, tập huấn kỹ năng về PCCC&CNCH cho các hộ dân trên địa bàn trong đó có gia đình gặp nạn. 

"Trên thực tế, ngôi nhà của gia đình có nhiều lối thoát hiểm, nhưng do phát sinh cháy vào sáng sớm; thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, do đó bị ngạt khói nên không kịp thoát ra bên ngoài", UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin. 

https://vietnamnet.vn/nguyen-nhan-vu-chay-khien-5-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-o-ha-noi-2451605.html
            Nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội
