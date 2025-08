Nguyên nhân taxi tông sập tường nhà dân, tài xế cầm dao đi quanh hiện trường

Còn việc tài xế T. và nhóm khách có xảy ra cự cãi, Công an xác định hai bên chưa xảy ra va chạm với nhau. Tài xế cho biết việc cầm dao là do hoảng sợ sau khi tai nạn do có xảy ra cự cãi với nhóm khách.

Về con dao trên tay, tài xế T. nói mua ở chợ, không nhớ khoảng thời gian và mục đích để ở trong xe nhằm tự vệ do hay lái xe ban đêm.

Tài xế cũng nhận thức được hành vi cất giấu dao trong ô tô của mình là sai. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nhanh ma túy với tài xế và cho kết quả âm tính.

Hiện Công an phường Tân Sơn vẫn tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.