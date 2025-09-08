Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạn

Ngay khi nhận tin, Trung tâm điều phối tàu Androusa quay lại hiện trường cứu 20 thuyền viên an toàn lúc 15h20. Song song đó, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 đang tuần tra gần khu vực cũng tiếp cận lúc 17h15, phun vòi rồng khống chế đám cháy bước đầu.

Đến 19h55, tàu SAR 413 tiếp nhận toàn bộ thuyền viên từ tàu Androusa, sơ cứu ban đầu và đưa về đất liền. Lúc 3h sáng 9/8, lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, đưa một thuyền viên bị bỏng nặng vào bệnh viện, số còn lại bàn giao cho cơ quan chức năng và chủ tàu.