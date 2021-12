Nguyên nhân nào gây bệnh ung thư ở trẻ em?

Your browser does not support the audio element.

Để hiểu nguyên nhân gây ung thư ở trẻ em, điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của bệnh ung thư. Tất cả các bệnh ung thư, kể cả ung thư ở người lớn, đều xảy ra khi DNA trong tế bào bị đột biến hoặc thay đổi. Cơ thể thường tiêu diệt tế bào mới này trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Tuy nhiên, trong trường hợp ung thư, tế bào đột biến tiếp tục phát triển và phân chia thành nhiều tế bào hơn. Tế bào ung thư phát triển và phân chia nhanh hơn nhiều so với tế bào khỏe mạnh. Chúng có thể lây lan khắp cơ thể, đôi khi gây ra các khối u.

Nguyên nhân nào gây ra tế bào bị đột biến này? Ở trẻ em, nó không rõ ràng.