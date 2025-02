Nguyên nhân Kim Sae Ron tử vong tại nhà

Mặt khác, theo truyền thông Hàn Quốc, tang lễ của Kim Sae Ron bắt đầu từ ngày 17/2. Sẽ có một địa điểm cho người hâm mộ và khán giả tưởng niệm nữ diễn viên quá cố. Đến ngày 19/2 là lễ tang chính thức.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "Thần đồng diễn xuất" của màn ảnh Hàn. Với bộ phim A Brand New Life (2009), Kim Sae Ron đã gây ấn tượng mạnh, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes. Một năm sau, Kim Sae Ron nổi tiếng khắp châu Á với vai cô bé Somi có hoàn cảnh éo le trong phim điện ảnh The Man from Nowhere, đóng cặp với tài tử Won Bin.