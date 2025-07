Nguyên nhân khiến nhiều người say xe khi đi xe điện và cách khắc phục

Nhiều hành khách và tài xế trên xe điện đã bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu say xe, chẳng hạn như buồn nôn. Điều này đã khiến nhiều người mua xe mới đặt câu hỏi về hiện tượng này với các quản lý bán hàng, và dĩ nhiên các nhà khoa học cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Hiện tượng say xe xuất hiện ngày càng nhiều đối với khách hàng đi xe điện.

Nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Belfort-Montbéliard tại Pháp chỉ ra rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng say xe là do hành khách và tài xế thiếu kinh nghiệm với loại phương tiện mới này. Động lực học của xe điện, bao gồm cách tăng tốc và phanh, khác biệt đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Sự không khớp giữa kỳ vọng và thực tế gây ra cảm giác khó chịu cho não bộ.

Nhiều lý do khiến người đi xe điện bị say xe

Bên cạnh đó, tiếng ồn và chế độ động cơ của xe điện cũng góp phần làm mất phương hướng. Khi tăng tốc, động cơ điện không tạo ra cảm giác tương tự như động cơ đốt trong, điều này dẫn đến sự khó chịu cho một số người. Một nghiên cứu khác cho thấy cường độ buồn nôn trong xe điện có liên quan đến độ rung của ghế, trong khi việc thiếu tiếng ồn động cơ cũng có thể là yếu tố chính gây say xe.

Công nghệ phanh tái tạo khi quán tính chuyển động được chuyển đổi thành điện tích của pin cũng được xác định là nguyên nhân gây buồn nôn. Phanh tái tạo hoạt động khác với phanh thông thường, vốn thường kéo dài hơn và có thể khiến hệ thống tiền đình của con người bị suy yếu khi dự đoán điểm dừng.

Các nhà khoa học tin rằng tình trạng say sóng trên xe điện có thể được ngăn ngừa. Một giải pháp khả thi là nâng cao nhận thức của tài xế và hành khách về các chế độ lái của xe điện thông qua màn hình hiển thị hoặc hiệu ứng âm thanh. Điều này sẽ giúp họ điều chỉnh tâm trạng và giảm bớt sự khó chịu do sự khác biệt giữa trải nghiệm lái xe động cơ đốt trong và xe điện.