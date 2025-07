Nguyên nhân khiến người ngồi trên xe điện dễ say

Một số đặc điểm chính tăng cảm giác say xe có thể kể đến như độ rung của ghế ngồi, và thiếu tiếng ồn động cơ. Điều này được hai nghiên cứu năm 2020 và 2024 tại Mỹ công bố, The Guardian đưa tin.

Hệ thống phanh tái sinh năng lượng cũng là một tác nhân gây say xe, đặc biệt khi người lái đặt mức độ tái sinh năng lượng cao. Đây là hệ thống công nghệ tiên tiến được ứng dụng chủ yếu trên xe điện và xe hybrid, nhằm mục đích thu hồi năng lượng bị lãng phí trong quá trình phanh.

Ngay khi đạp chân phanh, xe sẽ bắt đầu giảm tốc đáng kể. Sự giảm tốc liên tục này khác với sự giảm tốc ngắn nhưng mạnh mẽ trên xe xăng. Một nghiên cứu năm 2024 đã khẳng định: "Kết quả của chúng tôi xác nhận rằng mức độ phanh tái sinh càng cao thì nguy cơ say xe càng cao".

Say xe xảy ra do sự không khớp giữa các tín hiệu cảm giác mà não bộ nhận được về chuyển động của cơ thể. Cụ thể, say xe xảy ra khi tai trong (cơ quan kiểm soát sự cân bằng), mắt và cơ thể gửi thông tin mâu thuẫn đến não.

Nghiên cứu sinh Emond cho biết: "Hiểu rõ hơn về chuyển động của bản thân cho phép chúng ta dự đoán lực chuyển động, điều này rất quan trọng đối với chứng say xe. Tuy nhiên, khi lực chuyển động mà não ước tính hoặc dự đoán khác với những gì thực sự trải qua, thì não sẽ diễn giải "sự không khớp thần kinh" này là một tình huống xung đột. Nếu xung đột này kéo dài theo thời gian, nó có thể vượt quá ngưỡng kích hoạt các phản ứng tự động của cơ thể, chẳng hạn như các triệu chứng rõ ràng của say xe".