Nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi

Mỗi năm, hơn 230.000 người được chẩn đoán mắc ung thư phổi ở Hoa Kỳ. Không ai biết liệu bệnh sẽ phát triển hay không, nhưng hiểu được các yếu tố nguy cơ của ung thư phổi có thể giúp bạn thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm khả năng phát triển bệnh.

Nguyên nhân nào gây ra bệnh ung thư phổi?