Nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư

Cho đến nay, hút thuốc vẫn là nguyên nhân lớn nhất gây ra ung thư và tử vong do ung thư, thì béo phì, chế độ ăn uống nghèo nàn và uống quá nhiều rượu là nguyên nhân gây ra số ca ung thư và tử vong ngày càng tăng.

Nhìn chung, các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được gây ra 42% các trường hợp ung thư và 45% các trường hợp tử vong, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Otis Brawley, Giám đốc Y tế và Khoa học của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News: "Chúng tôi đang xác định những gì một cá nhân có thể làm để sống một cuộc sống lành mạnh hơn".

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở Hoa Kỳ. Vào năm 2017, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính, bệnh ung thư sẽ được chẩn đoán ở 1,7 triệu người Mỹ và sẽ giết chết hơn 600.000 người.