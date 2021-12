Nguyên nhân của ung thư phổi di căn

Your browser does not support the audio element.

Hút thuốc: Hút thuốc là yếu tố nguy cơ lớn nhất dẫn đến ung thư phổi di căn, hoặc ung thư di căn từ phổi hoặc phổi sang các khu vực khác của cơ thể. Đối với những người hút thuốc, số lượng và tốc độ bạn hút thuốc có thể làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư phổi. Vì vậy nếu bạn hút quá nhiều thuốc mỗi ngày, bạn có thể có nguy cơ phát triển bệnh cao hơn so với việc bạn hút thuốc thỉnh thoảng.

Do các triệu chứng thường không được chú ý nên khả năng ung thư di căn từ phổi sang các vùng khác của cơ thể cũng rất cao. Ung thư phổi di căn đến các cơ quan hoặc mô khác được coi là ung thư phổi di căn, mặc dù nó đã di căn đến đâu. Ví dụ, ung thư phổi di căn đến não vẫn được coi là ung thư phổi, không phải ung thư não.