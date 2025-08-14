Nguyên nhân cái chết thương tâm của hoa hậu 31 tuổi

Bi kịch xảy ra khi Kseniya vừa bước sang một chương mới của cuộc đời. Tháng 3 năm nay, cô kết hôn với Ilya - người bạn đời cô quen trong một khóa học tâm lý trị liệu.

Trong các cuộc phỏng vấn, Kseniya từng chia sẻ mong muốn một lễ cưới “đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu, nơi mọi người cảm thấy ấm áp và gần gũi”. Với cô: “Điều quan trọng không phải hoàn hảo từng chi tiết mà là giữ tâm hồn bình yên và tận hưởng từng khoảnh khắc bên người mình yêu”.