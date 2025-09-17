Nguyên nhân cái chết đột ngột của diễn viên Vu Mông Lung ở tuổi 37

"Con trai đã rời xa chúng tôi mãi mãi sau một tai nạn do uống rượu. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình về kết quả cuộc điều tra. Tang lễ của Vu Mông Lung cũng hoàn tất", mẹ nam diễn viên chia sẻ.

Sau 6 ngày nam diễn viên qua đời, bà và gia đình vẫn sốc, đau buồn. Đồng thời, gia đình nhận được kết quả điều tra của cảnh sát về nguyên nhân Vu Mông Lung qua đời.

Tối 16/9, mẹ của diễn viên Vu Mông Lung (Trung Quốc) đăng tải tâm thư gửi đến fan thông qua tài khoản Weibo của công ty quản lý.

Thông qua bài viết, bà mong mọi người nhìn nhận sự việc một cách lý trí và tránh suy đoán.

Mẹ nam diễn viên hy vọng mình và gia đình sẽ sớm trở lại cuộc sống bình yên, trân trọng những kỷ niệm và cố gắng sống trọn vẹn từng ngày. Bà tin rằng đây cũng chính là mong muốn của con trai.

"Tôi hy vọng Mông Lung yên nghỉ trên thiên đường. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi", bà bày tỏ.

Những ngày qua, thông tin Vu Mông Lung qua đời thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh cảm xúc tiếc thương, nhiều người đồn đoán về nguyên nhân cái chết nam diễn viên. Một số nhận định vụ việc còn nhiều uẩn khúc, nghi ngờ có thủ phạm gây ra.