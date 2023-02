Nguyên nhân bầu trời TP.HCM âm u từ sáng tới chiều

Ứng dụng quan trắc PamAir ghi nhận chất lượng không khí tại TP.HCM chiều 18/2 ở mức xấu. Ảnh: PamAir.



Về thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong khi đó, tại miền Bắc, nền nhiệt tăng mạnh và đạt mức cao nhất 24-25 độ C. Thời tiết 2 ngày cuối tuần 18-19/2 khu vực này duy trì trạng thái khô ráo, nhiều mây. Một số nơi có thể mưa rải rác kèm theo dông do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao. Đầu tuần tới, thủ đô nắng ráo và nhiệt độ tăng, người dân có thể cảm thấy dễ chịu hơn.