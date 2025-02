Nguyên nhân bánh xe máy bị rung lắc

Giảm xóc có chức năng kết nối bánh xe với trục, giúp giảm chấn giữ cho xe êm ái hơn khi vận hành. Nếu giảm xóc bị xì dầu, lốp xe máy phía trước có thể rung lắc.

Lốp xe hỏng

Lốp xe bị thủng hoặc biến dạng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bánh xe bị rung lắc. Bên cạnh đó, lốp xe không phù hợp với thông số kỹ thuật cũng khiến lốp bị rung lắc.

Ngoài ra, bánh xe đảo cũng có thể do van lốp xe bị xì hơi, khiến xe bị non hơi. Van bị xì hơi có thể do vặn ruột van không chặt, chốt van bị hỏng...