Nguyên nhân 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Bến Cát điều tra làm rõ vụ việc 2 mẹ con tử vong trong ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi (TP Bến Cát).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ án mạng làm 2 người tử vong.