Nguyễn Ngọc Anh hát cùng con gái MiA trên sân khấu truyền hình Tết

Khi trang trí nhà đón Tết, Nguyễn Ngọc Anh cho con mặc áo dài, hướng các con cùng tham gia chuẩn bị với bố mẹ. MiA còn nhỏ nhưng đã cùng mẹ trồng hoa, lăng xăng bên cạnh phụ bố trang trí cành đào…

"Tôi đang hẹn với gia đình và bạn bè thân thiết cùng tổ chức một buổi nổi lửa gói bánh chưng truyền thống để các con cùng tham gia. Tôi tin tuy MiA còn nhỏ tuổi nhưng được tham dự những buổi như vậy con sẽ có ký ức về một cái Tết truyền thống. Khi được lớn lên cùng những ký ức đó, con sẽ yêu cái Tết Việt dù cho cuộc sống sau này có hiện đại đến đâu đi chăng nữa.

Thế nên, dù bận thế nào tôi vẫn sẽ dành thời gian cho các con để cùng các con trải nghiệm Tết Việt, giúp các con có những giá trị tinh thần vô giá mà không có gì thay thế được. Đó cũng là cách tôi và chồng đồng hành cùng sự trưởng thành của các con trong cuộc sống", Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

