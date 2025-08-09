Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nghỉ việc tại Sở Y tế TP HCM

Ngày 8-9, Sở Y tế TP HCM ban hành quyết định thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp, giảng viên cao cấp công tác tại Phòng Nghiệp vụ y.
Ông Nguyễn Thanh Hiệp từng là Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, ông bị Đảng ủy trường đề nghị kiểm điểm do có những việc làm chưa đúng khi tự gửi các công văn khẩn đi các nơi liên quan đến việc thành lập hội đồng giáo sư cơ sở năm 2025 - vấn đề vốn quan trọng và nhạy cảm mà chưa có sự bàn bạc.
Tháng 4-2025, UBND TP HCM đã thi hành kỷ luật đối với ông Hiệp bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 71/2023.
Đầu tháng 5-2025, UBND TP HCM có quyết định phân công ông Nguyễn Thanh Hiệp đến nhận nhiệm vụ và công tác tại Sở Y tế TP HCM.
Đến nay, theo nguyện vọng cá nhân, Sở Y tế TP HCM ra quyết định thôi việc đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp.
Sở Y tế đã giao cho văn phòng sở phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và chế độ cho ông Nguyễn Thanh Hiệp sau khi thôi việc.