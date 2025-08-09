Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nghỉ việc tại Sở Y tế TP HCM

Tháng 4-2025, UBND TP HCM đã thi hành kỷ luật đối với ông Hiệp bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 71/2023.

Đầu tháng 5-2025, UBND TP HCM có quyết định phân công ông Nguyễn Thanh Hiệp đến nhận nhiệm vụ và công tác tại Sở Y tế TP HCM.