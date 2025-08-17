Nguyên hiệu trưởng ở tỉnh Cà Mau bị cáo buộc tham ô chia sẻ niềm vui khi được tại ngoại

“Được tại ngoại cảm giác rất sung sướng; khi ra ngoài, người tôi thấy cần phải ôm để cảm ơn đầu tiên là vợ tôi, kế đó là em dâu của tôi. Khi được tại ngoại tôi rất vui nhưng trong lòng vẫn lo lo. Lo là ra ngoài rồi liệu mình có bị trở lại nơi đó nữa hay không?” - ông Tâm bày tỏ.

Ông Tâm cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập, phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM và các anh em báo chí đã đồng hành cùng ông và gia đình trong thời gian qua. Đặc biệt, Báo Pháp luật TP.HCM đã có những thông tin phản ánh đa chiều, phân tích cụ thể pháp lý về vụ việc ông đang vướng phải.