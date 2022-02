Nguyên GĐ Vietcombank Tây Đô cầm đầu vụ gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Nội dung nói trên được nêu trong cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị can Nguyễn Minh Chuyển (57 tuổi), nguyên Giám đốc Vietcombank (VCB) Tây Đô; Trần Anh Huy, nguyên Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Trí, Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên cán bộ VCB Tây Đô.



Ngoài ra, còn có các bị can thuộc nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm: Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Công Trừng, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.



Tất cả các bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại VCB Tây Đô.

Ông Nguyễn Minh Chuyển, nguyên Giám đốc VCB Tây Đô

Cáo trạng cáo buộc, từ năm 2011 đến tháng 12/2014, 6 nhóm khách hàng do Huy, Cường, Hùng, Tú, Tuấn, Bình, làm chủ, kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả gốc và lãi đến hạn đối với VCB Tây Đô, nên đề nghị ông Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.



Do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của VCB Tây Đô và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân; cũng như biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên bị can Chuyển đề nghị Nguyễn Hùng Cường (em ruột của ông Chuyển), chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu đồng ý, tiếp nhận công ty Vĩnh Nguyên, cũng như gánh khoản nợ hơn 146 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư hơn 43 tỷ đồng vào công ty Trường Nguyên do Lê Tùng Huy làm chủ.



Ngoài ra, bị can Chuyển còn đề nghị các bị can khác lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô để cho vay; vay tiền được sử dụng cho trả nợ cho hợp đồng cũ (thực sự là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.



Bị can Chuyển yêu cầu các doanh nghiệp phải mở tài khoản tại VCB Tây Đô và chỉ đạo cấp dưới phải kiểm tra dòng tiền. Ông Chuyển yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng số tiền giải ngân để thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn ngay trong ngày.



Theo cáo trạng, bị can Chuyển đã chỉ đạo các thành viên hội đồng tín dụng cơ sở và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ “hỗ trợ” các nhóm khách hàng doanh nghiệp nói trên được vay vốn tại VCB Tây Đô, không tuân theo các thủ tục quy định về việc cho vay của Ngân hàng Nhà nước, nhằm mục đích đảo nợ xấu.



Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 1/6/2015), 6 nhóm khách hàng còn dư nợ gốc và lãi quá hạn với số tiền hơn 2.600 tỷ đồng.



Trong đó, VCB Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỉ đồng để trả cho các khoản vay cũ và cho khách hàng rút ra hơn 278 tỉ đồng phục vụ sản xuất, nhưng đến nay không thu hồi được.



Cáo trạng cáo buộc, trong vụ án này, bị can Nguyễn Minh Chuyển là người chủ mưu, cầm đầu, với cương vị là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cơ sở VCB Tây Đô, để che giấu nợ xấu của 6 nhóm doanh nghiệp, ông ta đã thỏa thuận trái pháp luật với các nhóm chủ doanh nghiệp, cho vay để đảo nợ, một phần sử dụng để sản xuất kinh doanh.



“Mặc dù các doanh nghiệp đều trong tình trạng kinh doanh thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Để tạo điều kiện cho các nhóm doanh nghiệp vay vốn, bị can Chuyển đã chỉ đạo Trần Anh Huy, các bị can khác và đối tượng liên quan làm trái quy định cho vay, tạo điều kiện cho 33 công ty của 6 nhóm doanh nghiệp vay vốn, gây thiệt hại VCB Tây Đô hơn 278 tỷ đồng”, cáo trạng cáo buộc.