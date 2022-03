Nguyên Chủ tịch phường bị tố xô xát nhân viên y tế chuyện tiêm mũi 3

Qua trao đổi, ông N.Đ.D cho biết, ông tiêm vaccine mũi 2 vào tháng 11/2021, theo lịch thì 90 ngày sẽ phải tiêm lại mũi 3, do đó đến ngày 5/3 đã quá 14 ngày, kèm theo việc ông là người già, có bệnh nền nên rất quan tâm đến việc tiêm chủng và mong được tiêm đúng thời gian.

Ông D. nói thêm, sau khi được hướng dẫn tới Trạm y tế phường để hỏi kỹ về việc tiêm chủng, ông đã gặp anh Khoa để hỏi thêm.

"Tôi hỏi tiêm mũi 3 nếu tiêm vaccine loại này (AstraZeneca - PV) có được không, nếu không được thì đến khi nào có đợt vaccine mới về và nếu tiêm quá thời hạn thì có sao không vì tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi nhận được câu trả lời hết sức khó chịu "ông lên Bộ Y tế mà hỏi" của người chỉ bằng tuổi cháu nội mình nên tôi bức xúc lắm. Tôi cầm điện thoại của tôi dằn xuống bàn và có lấy tay gạt tấm kính chắn ở mặt cậu ấy ra để hỏi vì sao lại trả lời với một người già như thế", ông D. cho hay.

Ông D. cho rằng mình không hành hung anh Khoa và cũng không làm hư điện thoại của người này.

"Đây là sự việc đáng tiếc, bùng phát và khiến tôi bức xúc đập điện thoại của tôi xuống. Lỗi nóng giận này tôi xử lý chưa đúng vì không thể kìm được trong thời điểm đó", ông D. thừa nhận.

Ông Nguyễn Xuân Nở - Chủ tịch UBND phường Tự An cho biết, ngay sau sự việc xảy ra, anh Khoa đã báo cho công an phường và đã mời đôi bên lên để làm việc ban đầu. Hiện vụ việc đã được phường giao cho Công an phối hợp xử lý.