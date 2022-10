Nguyễn Bảo Long - Tài năng vút bay từ Tiền Phong Golf Championship

Rory McIlroy chỉ 8 tuổi khi tuyên bố sẽ trở thành golfer vĩ đại nhất thế giới. Vì chưa đủ tuổi để ghi danh ở CLB golf địa phương, cậu dành hàng giờ trên sân, luyện tập cho đến lúc đôi tay non nớt không còn cảm nhận được gậy. Sau đó, vô địch U10 thế giới ở Doral, Florida.



“Đó là lúc tôi bắt đầu thực sự tin tưởng vào khả năng của mình. Khoảnh khắc là người xuất sắc nhất thế giới ở lứa tuổi của mình với chiếc cúp trên tay chính là thứ xây dựng lòng tin trong tôi”, golfer từng 106 tuần nắm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng golf thế giới nói.



Vốn thần tượng McIlroy, Nguyễn Bảo Long hẳn cũng trải qua cảm giác tương tự khi giơ cao chiếc cúp vô địch Tiền Phong Golf Championship 2018 khắc tên mình trên sân Kings Course. Đặc biệt hơn, Bảo Long giành Best Gross với điểm số ấn tượng 75 gậy ở tuổi 13, vượt qua 144 golfer danh tiếng, bao gồm nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2017 Lê Hùng Nam.