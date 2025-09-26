Nguy hiểm khôn lường khi tin vào thuốc chống đột quỵ

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều chia sẻ về việc dùng An Cung Ngưu Hoàng và các loại thuốc tương tự để phòng ngừa đột quỵ, thậm chí có người tích trữ trong nhà vài hộp hoặc mua làm quà biếu, tặng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những sản phẩm này được rao bán tràn lan với lời quảng cáo hấp dẫn như thuốc chống đột quỵ, tăng cường sức khỏe, tan cục máu đông, ngừa suy giảm trí nhớ...

Các sản phẩm được rao là thuốc chống đột quỵ trên mạng xã hội.

Mất mạng vì dùng thuốc sai

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không có căn cứ. Nhiều người vì tin quảng cáo đã tìm mua, thậm chí cho người thân uống thuốc này ngay khi có dấu hiệu nghi đột quỵ, trong khi đến nay chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam hay thế giới chứng minh An Cung hay các loại thuốc tương tự có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị đột quỵ.