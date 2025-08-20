Nguy cơ rủi ro về bảo mật khi ngân hàng đưa dữ liệu lên các nền tảng AI

Theo báo cáo của Deloitte, các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới có thể cải thiện hiệu suất kinh doanh từ 27% đến 35% nhờ ứng dụng AI. Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng đã tiên phong triển khai các ứng dụng AI như chatbot, eKYC, phân tích dữ liệu để dự đoán hành vi khách hàng, phát hiện gian lận, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ khách hàng.

Tại tọa đàm Ứng dụng AI trong truyền thông chính sách và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, do Thời báo Ngân hàng tổ chức sáng 20/8, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, cho hay những rủi ro trong AI liên quan đến bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư; nguy cơ lệ thuộc vào thuật toán, dẫn đến sai lệch thông tin nếu không được kiểm chứng; vấn đề pháp lý và đạo đức trong sử dụng AI, nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Theo ông Hùng, đầu tư vào dữ liệu chuẩn hóa và bảo mật, bởi dữ liệu chất lượng là điều kiện tiên quyết. Một sai sót trong hệ thống AI có thể gây nên khủng hoảng niềm tin, đe dọa sự ổn định của một tổ chức, thậm chí cả một hệ thống.