Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh
Hoài Nam|22/09/2025 11:19
Đất vườn được gom mua, chuyển đổi rồi xẻ nhỏ bán rầm rộ khi thông tin quy hoạch khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố. Tình trạng tràn lan phân lô bán nền đang khiến nhiều vùng nông thôn đối mặt nguy cơ phá vỡ cảnh quan và hạ tầng.
Khu đất này trước đây rộng 5.000m2, là đất trồng cây lâu năm và một phần diện tích đất ở của người một dân thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn cũ. Sau khi chuyển nhượng, khu đất đã được nhà đầu tư làm đường trải thảm, cạnh bờ sông Khe Giao. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở khi kè tạm bợ, sơ sài, không được ngành chức năng kiểm định chất lượng.
Tại đây đã hình thành đường trải thảm, hệ thống điện năng lượng mặt trời, song đường cũng chưa được đầu tư bài bản. Mỗi lô được bán với giá từ 500-700 triệu/m2.
Hình ảnh này cũng được ghi lại tại thôn Trung Tâm. Khu vực này trước là nơi trồng tràm, nay đã được nhà đầu tư đã làm hệ thống đường kẻ vạch, hệ thống đèn năng lượng mặt trời để phân lô bán nền.
Vừa qua, khu đất được nhà đầu tư thông báo là "Mở bán dự án đất nền ven sông" cũng gây xôn xao khi có hàng chục ô tô nối đuôi đậu quanh đất, hàng chục người đến xem. Tuy nhiên, qua quan sát, nơi đây hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt hệ thống kè tại sông Khe Giao cũng bị hư hỏng nặng.
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, tình trạng ồ ạt gom đất vườn, đất trồng cây lâu năm để chuyển đổi mục đích sử dụng, phân lô tách thửa bán đất nền chủ yếu xảy ra tại khu vực xã Ngọc Sơn (cũ), trước khi sáp nhập vào xã Toàn Lưu hiện nay. Theo vị này, trước đây một số khu đất được phân lô, mở đường nội bộ với bề rộng chỉ 4m, không đảm bảo tiêu chuẩn hạ tầng. Hiện nay, xã đã yêu cầu các khu phân lô phải làm đường tối thiểu 7m để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng và cảnh quan về sau của địa phương. “Việc phân lô, tách thửa là do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện, xã không có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên, xã có trách nhiệm quản lý về hạ tầng. Chúng tôi đang yêu cầu khi muốn phân lô, tách thửa phải đảm bảo cảnh quan, đồng bộ hạ tầng để tránh tình trạng phân lô nhỏ lẻ, cắt xẻ manh mún làm xấu diện mạo nông thôn”, vị lãnh đạo nói.