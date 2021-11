Nguy cơ một người nhiễm Covid-19 hai lần

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Microbe cho thấy những người chưa được chủng ngừa có thể có khả năng miễn dịch chống lại sự tái nhiễm kéo dài từ 3 đến 61 tháng sau khi mắc Covid-19.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác của hệ miễn dịch khó nghiên cứu hơn, nhưng có thể cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài hơn nhiều.

Tái nhiễm có trở nặng hơn không?

Nhà thống kê Kara Steel cho biết, khi tái nhiễm, bệnh nhân ít có khả năng mắc bệnh nghiêm trọng hơn.

Đó là lý do mà các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó, Covid-19 sẽ giống như cảm lạnh.

Giáo sư John Bell, Đại học Oxford, đánh giá loại virus này có thể giống với cảm lạnh thông thường vào mùa xuân năm 2022, khi khả năng miễn dịch của con người đối với virus được tăng cường nhờ vắc xin và sự phơi nhiễm.

An Yên (Theo The Sun, The Lancet Microbe)