Nguy cơ hư hỏng hàng nghìn tấn sầu riêng; giá trứng gà bất ngờ tăng vọt

Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/quả

Các trại chăn nuôi khu vực Đông Nam Bộ cho biết giá trứng gà đã tăng trở lại trong vài tuần gần đây, mức tăng dao động từ 500-700 đồng/quả, lên 2.500-2.900 đồng/quả. Trong khi chi phí chăn nuôi gà đẻ rơi vào khoảng 1.600-1.800 đồng/quả, người chăn nuôi đang có mức lãi hơn 1.000 đồng mỗi quả.

Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà dao động từ 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả, theo Báo Người Lao động.

Thương lái cho hay các khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia gần đây xuất hiện nhiều vựa thu gom trứng gà từ các nơi rồi xuất sang Campuchia. Ước tính mỗi ngày, khoảng một triệu quả trứng được tập kết về các vựa, chủ yếu ở Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp. Tình trạng xuất khẩu này dẫn đến khan hàng cục bộ, khiến giá trứng gà trong nước bị đẩy lên cao.

Cau rớt giá thảm hại vì thương lái Trung Quốc bất ngờ 'quay xe'

Từng được ví như “vàng xanh” ở miền Trung, cau ở Quảng Ngãi giờ rớt giá thảm hại khi thương lái Trung Quốc bất ngờ “quay xe”, chỉ thu mua loại trái dài và không mua trái tròn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá cau tươi tại Quảng Ngãi hiện chỉ còn 12.000-13.000 đồng/kg, trong khi cùng thời điểm năm ngoái lên tới 70.000-85.000 đồng/kg. Những vườn cau trĩu quả giờ chỉ còn lác đác vài người hái, chọn lựa từng chùm cau “đúng chuẩn” để bán.

Do giá cau phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên năm 2024 giữa “bão giá”, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi liên tục khuyến cáo người dân không ồ ạt mở rộng diện tích. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn xuống giống vì tin vào chu kỳ “trúng đậm” của năm trước.