Nguy cơ gián đoạn đường dẫn khí đốt gần biên giới Thái Lan do xung đột tại Myanmar

Phạm Hà/VOV-Bangkok| 10/08/2025 17:23

Truyền thông Thái Lan hôm nay (10/8) cho biết một nhóm vũ trang người Karen ở Myanmar đã tuyên bố kiểm soát khoảng 40 km tuyến ống dẫn khí đốt gần biên giới Thái Lan, lo ngại hoạt động cung cấp khí đốt từ Myanmar sang Thái Lan có thể bị gián đoạn.

Theo thông tin từ lực lượng Quân đội Kawthoolei (Kawthoolei Army) tại Myanmar, nhóm này đã chiếm giữ đoạn tuyến ống dẫn khí do Công ty PTT Exploration and Production Plc của Thái Lan vận hành, chuyên vận chuyển khí đốt từ Myanmar sang tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan). Đây là đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên khai thác từ các mỏ ở Myanmar, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu năng lượng tại Thái Lan. Nhóm vũ trang này cho biết đang xem xét các phương án xử lý, bao gồm khả năng đóng hoặc phá hủy tuyến ống.

nguy co gian doan duong dan khi dot gan bien gioi thai lan do xung dot tai myanmar hinh anh 1
Ảnh minh họa: Ngọc Diệp

Giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số tại nước này đã được ghi nhận gần khu vực các tỉnh biên giới của Thái Lan như Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Ranong và Ratchaburi. Các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar đã tuyên bố giành quyền kiểm soát nhiều khu vực, trong đó có khu vực chỉ cách tỉnh Tak (Thái Lan) khoảng 2 km.

Tuần trước, chính quyền quân sự Myanmar đã công bố việc chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời dân sự, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

