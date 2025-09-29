Nguồn nhiên liệu cực rẻ, dễ sản xuất cho ô tô chạy thay thế cả xăng dầu và điện

Hydro từ lâu đã được coi là nguồn nhiên liệu tiềm năng cho nhiều lĩnh vực – từ nhà ở, tàu thuyền cho đến ô tô. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc tách và lưu trữ hydro một cách hiệu quả từ các nguồn như nhiên liệu hóa thạch, sinh khối hoặc nước. Hiện tại, natri borohydride là vật liệu chứa hydro khả thi nhất, bởi chỉ cần tiếp xúc với nước là có thể sinh ra hydro.

Dù vậy, để tăng tốc quá trình tạo hydro, công nghệ này vẫn phụ thuộc vào chất xúc tác làm từ kim loại quý vốn rất đắt đỏ. Điều này khiến các nhà khoa học phải tìm kiếm giải pháp thay thế. Tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Nanoarchitectonics (MANA) ở Nhật Bản, họ đang thử nghiệm một “ứng cử viên” sáng giá: gỉ sét - thứ vốn là “ác mộng” của những người yêu xe.