Nguồn nhân lực tiếp tục là ‘điểm nghẽn lớn’ với an ninh mạng Việt Nam

Các đội ngũ với số lượng nhân sự rất mỏng này còn đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ sự gia tăng của các mối đe dọa. Những thách thức hàng đầu gồm có khối lượng lớn các mối đe dọa, khó khăn trong giữ chân nhân sự an ninh mạng có chuyên môn cao, sự phức tạp của các công cụ. “Thực trạng này dẫn đến tình trạng quá tải, phân mảnh và suy giảm hiệu quả hoạt động của đội ngũ an ninh mạng”, ông Rashish Pandey nhận xét.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh mạng cũng được các chuyên gia bảo mật trong nước ghi nhận. Trong chia sẻ mới đây với PV VietNamNet, ông Khổng Huy Hùng, Tổng giám đốc Công ty VNCS nhận xét: “Thị trường Việt Nam vẫn đang rất “khát” nhân sự an toàn, an ninh mạng cả về số lượng cũng như chất lượng”.

Từ khảo sát được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA thực hiện hồi cuối năm ngoái, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của NCA cho hay, hơn 20% cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam chưa có nhân sự chuyên trách về an ninh mạng và 35,56% đơn vị không có đủ nhân sự theo nhu cầu. Thời gian tới, Việt Nam dự kiến thiếu hụt hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng.

Cần sự chung tay để giải bài toán nhân lực an ninh mạng